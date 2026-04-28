10:35, 28 апреля 2026Путешествия

Россиянку вызволили из скам-центра в Мьянме

Похищенную для работы в скам-центре россиянку освободили в Мьянме
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: tadamichi / Shutterstock / Fotodom

Россиянку, похищенную в начале апреля и переправленную в Мьянму для работы в скам-центре, вызволили. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

«Российская гражданка <...> освобождена в результате скоординированных действий представителей управления международного сотрудничества МВД РФ, МИД России, ЕКЦС и армейского подразделения Мьянмы», — рассказал правозащитник.

«Ее сильно избили и раздели» Россиянок заманивают в азиатские скам-центры и удерживают там силой. Как устроен этот бизнес?
Он уточнил, что женщину обманным путем вывезли в Мьянму из Таиланда. Изначально ей предложили высокооплачиваемую работу переводчиком. «Она была в плену несколько недель, у нее отобрали документы, угрожали и пытались заставить работать в скам-центре. В подобных скам-центрах остаются еще десятки тысяч людей, среди которых есть и наши соотечественники», — заявил Мельников.

Вице-президент ЕКЦС отметил необходимость создания института по правам соотечественников за рубежом, а также рабочих групп по борьбе с торговлей людьми и в России, и в странах БРИКС. Соответствующее предложение он намерен передать в Госдуму.

24 апреля стало известно, что россиянка попала в скам-центр в Мьянме. Изначально ее обещали устроить переводчиком в азиатскую компанию, для этого соотечественница на время оставила работу дизайнером в Москве.

