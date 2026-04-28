08:56, 28 апреля 2026Россия

Российский матрос Суворов уничтожил украинское судно

Матрос Суворов уничтожил безэкипажный катер ВСУ барражирующим боеприпасом
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский матрос Александр Суворов уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи барражирующего боеприпаса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, рядовой заметил украинское беспилотное судно, когда наблюдал за береговой линией. В результате ему удалось не допустить прорыва дрона.

Ранее в Минобороны сообщили о двоих военнослужащих группировки войск «Центр», которые почти полмесяца удерживали позиции в тылу ВСУ на восточной окраине Гришино. Штурмовики корректировали артиллерийский огонь и наводили ударные беспилотники на украинских бойцов, а также следили за перемещением танка.

Кроме того, в марте стало известно о бойце с позывным Борода, который в одиночку взял под контроль два опорных пункта и ликвидировал до десяти бойцов ВСУ на добропольском направлении. По словам морпеха, он заметил на позиции противника, когда отправился на поиски связи, пропавшей из-за особенности местности.

