Российский матрос Суворов уничтожил украинское судно

Российский матрос Александр Суворов уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи барражирующего боеприпаса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, рядовой заметил украинское беспилотное судно, когда наблюдал за береговой линией. В результате ему удалось не допустить прорыва дрона.
Ранее в Минобороны сообщили о двоих военнослужащих группировки войск «Центр», которые почти полмесяца удерживали позиции в тылу ВСУ на восточной окраине Гришино. Штурмовики корректировали артиллерийский огонь и наводили ударные беспилотники на украинских бойцов, а также следили за перемещением танка.
Кроме того, в марте стало известно о бойце с позывным Борода, который в одиночку взял под контроль два опорных пункта и ликвидировал до десяти бойцов ВСУ на добропольском направлении. По словам морпеха, он заметил на позиции противника, когда отправился на поиски связи, пропавшей из-за особенности местности.