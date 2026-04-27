18:19, 27 апреля 2026Россия

Двое российских штурмовиков почти полмесяца удерживали позиции в тылу ВСУ

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Двое военнослужащих малой штурмовой группы 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» почти полмесяца удерживали позиции в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Бойцы одной из штурмовых двоек в течение двух недель удерживали позиции на восточной окраине Гришино в непосредственной близости от расположения противника», — указано в сообщении ведомства.

Штурмовики корректировали артиллерийский огонь и наводили ударные беспилотники на позиции украинских бойцов. Военные следили за перемещением танка ВСУ, который скрывался за домом, используемым ими как укрытие. Когда тот откатывался после выстрела в безопасное место, штурмовики передавали информацию о машине. После этого российский расчет ударного FPV-дрона уничтожил танк.

Ранее стало известно, что российские бойцы во время захода в Гришино обманули украинские подразделения, используя трофейную бронетехнику. 21 апреля в Минобороны сообщили о взятии под контроль Гришино в ДНР, а уже 24 апреля подразделения ВСУ отступили на вторую линию обороны у освобожденного Российской армией населенного пункта.

