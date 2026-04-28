02:06, 28 апреля 2026Мир

Рубио выступил с тревожным заявлением по Ирану

Рубио: Иран по-прежнему обладает половиной ракетного арсенала
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Иран по-прежнему обладает половиной своего довоенного ракетного арсенала. С тревожным заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«На данный момент у них осталась половина ракет», — сказал он. По его словам, в результате военной операции США Иран лишился производственных мощностей и военно-морских сил.

В том же интервью Рубио отметил, что ключевым препятствием на пути к соглашению с Ираном стало «расколотое» руководство республики. «К сожалению, в этой стране абсолютную власть имеют сторонники жесткой линии с апокалиптическим видением будущего», — сказал чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура страны рухнет. По его словам, сейчас все козыри находятся в руках США.

