Наука и техника
17:03, 28 апреля 2026Наука и техника

Стало известно о сбросе иранским F-5 бомб на базу США в Кувейте

Иван Потапов
Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иранский истребитель третьего поколения F-5 в начале американской операции «Эпическая ярость» сбросил бомбы на базу США Кэмп-Бюринг в Кувейте, после чего благополучно вернулся в Иран. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что F-5 еще во время ирано-иракской войны в 1980-х годах значительно уступал передовым иракским самолетам, в частности, МиГ-23МЛ, однако в 2026-м сумел прорвать современную многоуровневую американскую противовоздушную оборону.

MWM подчеркивает, что F-5 «не обладает возможностью высокоточного наведения, что в сочетании с ограниченной полезной нагрузкой требует от самолетов либо большого боекомплекта, либо полетов на очень низкой высоте для эффективного поражения наземных целей».

По данным издания, «ущерб, нанесенный ударом, остается неизвестным», однако, вероятно, успешный прорыв ПВО вынудил США привлечь в обороне Кэмп-Бюринга значительные ресурсы.

Материалы по теме:
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

Ранее NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщили, что базы США на Ближнем Востоке пострадали от ударов Ирана гораздо сильнее, чем Пентагон признает публично.

В частности, по данным телеканала, «американские базы и оборудование по всему Ближнему Востоку подверглись атакам, в том числе с использованием иранского истребителя F-5, несмотря на американскую противовоздушную оборону, их ремонт может обойтись в миллиарды долларов».

    Последние новости

    Польша освободила российского археолога, которого должны были выдать Киеву. Вызволить ученого помог Лукашенко

    Выпавший в Москве апрельский снег назвали климатической нормой

    Медвежат Клепу и Кристину вернули в дикую природу на родине

    Волочкова высмеяла слухи о своем здоровье

    Альпинист выжил после падения со 152-метровой высоты

    Стрелявшего на ходу из машины россиянина задержали

    Президент Финляндии высказался о возобновлении контактов с Россией

    Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

    Врач назвал неожиданную пользу ограничений интернета для здоровья

    Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
