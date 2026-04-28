Трамп вновь нарушил королевский протокол во время встречи с Карлом III

Daily Mail: Трамп коснулся плеча Карла III и нарушил королевский протокол

Президент США Дональд Трамп в очередной раз нарушил королевский протокол. На это указала британская газета Daily Mail.

Отмечается, что во время приветствия по случаю прибытия короля Великобритании Карла III в Вашингтон американский лидер коснулся плеча монарха. «Важный пункт, неписаное правило — никогда не инициировать физический контакт с королевской четой», — говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп нарушил одно из важных правил этикета во время встречи с Карлом III. Во время осмотра построения королевской гвардии в Виндзорском замке он обогнал Карла III на несколько шагов и шел мимо строя гвардейцев в сопровождении офицера.

В 2023 году президент США Джо Байден несколько раз нарушил правила этикета и протокол при встрече с Карлом III в Виндзорском замке. Во время рукопожатия американский лидер схватил короля Великобритании рукой за локоть и похлопал по спине.