Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:28, 28 апреля 2026

Трамп вновь нарушил королевский протокол во время встречи с Карлом III

Daily Mail: Трамп коснулся плеча Карла III и нарушил королевский протокол
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз нарушил королевский протокол. На это указала британская газета Daily Mail.

Отмечается, что во время приветствия по случаю прибытия короля Великобритании Карла III в Вашингтон американский лидер коснулся плеча монарха. «Важный пункт, неписаное правило — никогда не инициировать физический контакт с королевской четой», — говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп нарушил одно из важных правил этикета во время встречи с Карлом III. Во время осмотра построения королевской гвардии в Виндзорском замке он обогнал Карла III на несколько шагов и шел мимо строя гвардейцев в сопровождении офицера.

В 2023 году президент США Джо Байден несколько раз нарушил правила этикета и протокол при встрече с Карлом III в Виндзорском замке. Во время рукопожатия американский лидер схватил короля Великобритании рукой за локоть и похлопал по спине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok