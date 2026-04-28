Трампа попросили пойти на взаимные уступки с Ираном

Подполковник Дэвис: США должны быть готовы к взаимным уступкам с Ираном

Соединенные Штаты и лично американский президент Дональд Трамп должны быть готовы пойти на взаимные уступки с Ираном. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Иран "сообщил" президенту Дональду Трампу, что находится в "состоянии коллапса"? Кто-то, видимо, забыл сообщить об этом самому Ирану», — сыронизировал эксперт, отметив, что иранские СМИ уже объявили о готовности к новому этапу войны.

По словам Дэвиса, Ормузский пролив может быть открыт только в случае, если Белый дом пойдет на взаимные уступки.

«До сих пор президент был готов только требовать подчинения со стороны Ирана. Чем дольше будет продолжаться такое поведение, тем дольше Тегеран не будет в одностороннем порядке подчиняться», — подчеркнул он.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.