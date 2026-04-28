Россия
12:35, 28 апреля 2026Россия

В Кремле ответили на вопрос о параде Победы

Песков: Парад Победы состоится 9 мая, о формате проведения проинформируют позже
Майя Назарова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Парад Победы, разумеется, состоится 9 мая. Так ответил на вопрос журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что о формате проведения мероприятия проинформируют дополнительно позже.

Песков не стал уточнять, будет ли присутствовать на параде Победы военная техника. «По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем», — заявил он.

До этого представитель Кремля поделился, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы в Москве. Он подчеркнул, что День Победы для России является одним из самых значимых праздников.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что собирается посетить парад в честь Дня Победы в Москве

