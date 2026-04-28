Власти назвали непростой ситуацию в атакованном ВСУ Туапсе

Губернатор Кондратьев назвал непростой ситуацию в Туапсе после атаки ВСУ

Ситуация в Туапсе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) является непростой, но контролируемой. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«На месте проверил, как идет ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников. (...) Ситуация непростая, но контролируемая», — написал он.

По его словам, власти наращивают группировку спасательных отрядов и спецтехники на месте удара ВСУ. Приоритетной задачей он назвал сохранение жизни и здоровья жителей и гостей города.

ВСУ атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. Возникший тогда пожар на морском терминале удалось потушить через пять дней. В ночь на 28 апреля украинские войска снова атаковали город, из-за чего загорелся объект нефтяной промышленности. Из-за пожара на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.