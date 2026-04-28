Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 28 апреля 2026Мир

Военный аналитик обратился с мрачным посланием к Украине

Аналитик Меркурис: ЕС без помощи США не способен снабжать Украину вооружением
Марина Совина

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Операция Соединенных Штатов против Ирана оказалась ударом по Украине. Дело в том, что Евросоюз не может снабжать ее оружием на том же уровне, что Вашингтон, пришел к такому выводу британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Европа не может заменить поставки американского оружия Украине. Деньги направляются Украине — и эти деньги сгорают почти так же быстро, как европейцы их выделяют», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что без США, «которые сейчас сосредоточены на собственном кризисе на Ближнем Востоке, европейцы не способны снабжать Украину оружием». Как отметил Меркурис, речь не только о системах ПВО. Это касается практически всего — танков, бронетехники, снарядов.

Ранее сообщалось, что Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис. При этом он подчеркнул, что Европа упустила свой шанс стать участником переговоров, и Россия более не заинтересована в контакте с ней.

Также ранее сообщалось, что заявления европейских политиков о якобы поражении России в конфликте на Украине вызывают смех. Такой оценкой поделился американский политолог Гарланд Никсон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok