Военный аналитик обратился с мрачным посланием к Украине

Аналитик Меркурис: ЕС без помощи США не способен снабжать Украину вооружением

Операция Соединенных Штатов против Ирана оказалась ударом по Украине. Дело в том, что Евросоюз не может снабжать ее оружием на том же уровне, что Вашингтон, пришел к такому выводу британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Европа не может заменить поставки американского оружия Украине. Деньги направляются Украине — и эти деньги сгорают почти так же быстро, как европейцы их выделяют», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что без США, «которые сейчас сосредоточены на собственном кризисе на Ближнем Востоке, европейцы не способны снабжать Украину оружием». Как отметил Меркурис, речь не только о системах ПВО. Это касается практически всего — танков, бронетехники, снарядов.

Ранее сообщалось, что Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис. При этом он подчеркнул, что Европа упустила свой шанс стать участником переговоров, и Россия более не заинтересована в контакте с ней.

