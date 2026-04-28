Военный оценил способность дронов ВСУ долетать до Крыма и Туапсе с территории Украины

18:04, 28 апреля 2026

Дандыкин: ВСУ могли запустить атаковавшие Крым и Туапсе БПЛА из Одесской области
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить атаковавшие Севастополь и Туапсе дроны из Одесской области, допустил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. О способности украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) долетать до российских городов черноморского побережья специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что с учетом не такого большого расстояния [ВСУ запускали дроны] или из Херсонской области, или из Одесской области, или из Николаевской. Я не думаю, что с пароходов. Хотя версия такая есть. Самолетные беспилотники вполне могли долететь», — поделился Дандыкин.

Также военный эксперт отметил, что места запусков украинских дронов отслеживаются Российской армией.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов допустил, что атаковавшие Севастополь и Туапсе беспилотники ВСУ могли вылететь с юга Украины или с моря.

В ночь на вторник, 28 апреля, над Туапсе раздались мощные взрывы. В результате атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. За последние две недели украинская армия уже трижды атаковала Туапсе. Предыдущие налеты беспилотников произошли 16 и 20 апреля.

В ночь на 26 апреля около 100 украинских беспилотников атаковали Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что этот налет ВСУ стал мощнейшим за последнее время. После массированной атаки ВСУ предприняли еще несколько попыток ударить по полуострову.

