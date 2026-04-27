В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

Около 200 жилых домов повреждены при атаке БПЛА ВСУ в Севастополе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье, 26 апреля, нанесли мощнейший удар по Севастополю при помощи более 100 беспилотников. Особенность атаки заключалась в том, что дроны были начинены металлическими шариками. По состоянию на сегодняшний день сообщается, что в результате налета дронов оказались повреждены почти 200 домов — повреждения получили 107 многоквартирных домов и 79 частных жилых строений.

[В многоквартирных домах] выбиты окна, местами повреждены балконы, а также фасадные элементы. [В частных домах] получили повреждения также фасады, крыши и окна

Алексей Краснокутский директор департамента общественной безопасности Севастополя

Как уточнил глава региона Михаил Развожаев, в результате атаки пострадало здание академии хореографии, два магазина и СТО.

Один человек не выжил, еще один — чудом остался жив

Жертвой массированного удара по Севастополю стал барабанщик из группы «Рояль в кустах». В день трагедии музыкант задержался допоздна на работе, из-за чего не успел добежать до дома на улице Хрюкина меньше километра. Прибывшие на место врачи не сумели его спасти.

На похороны россиянина начали собирать деньги. К месту, где его обнаружили, неравнодушные несут цветы.

Известно о четырех пострадавших, которым была оказана своевременная помощь. В том числе один из горожан — пациент городской больницы № 1, куда попали обломки беспилотного летательного аппарата, — получил ранение, но чудом остался жив благодаря специальной бронепленке на окнах.

Одна из главных целей сегодня у врага — запугать севастопольцев. Уверен, что это не получится. Потому что севастопольцы таким вызовам противостоять умеют Михаил Развожаев губернатор Севастополя

В России призвали к радикальным мерам

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, защитить Севастополь от подобных атак со стороны Киева возможно при взятии под контроль двух областей Украины — Николаевской и Одесской.

Такой шаг, считает специалист, позволит армии России защитить не только Севастополь, но и Крым, а также южное побережье Кавказа.

При этом Литовкин назвал Севастополь защищенным в тактическом отношении — у города есть системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и разные виды противовоздушных зенитных ракетных комплексов, указал он.

Кроме того, он прокомментировал призыв главы города Развожаева к местным жителям вступать в отряд «Севастополь», который активно набирает бойцов для отражения атак беспилотников, участия в антидиверсионой работе и охране объектов критической инфраструктуры. Литовкин подчеркнул, что отряды самообороны следует вооружить соответствующим оружием для более успешной борьбы с дронами.

«В этом смысле это не должно компенсировать всю систему ПВО Крымского полуострова, в том числе Севастополя, но это должно дополнить те системы противовоздушной обороны, которые есть в городе», — подытожил он.