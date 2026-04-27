Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 27 апреля 2026Россия

В России указали на необходимость взять две области Украины после удара по Севастополю

Военный эксперт Литовкин: Освобождение двух областей Украины защитит Севастополь
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Взятие под контроль двух областей Украины — Николаевской и Одесской — позволит Российской армии обеспечить полную защиту Севастополя от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru».

«Для того чтобы защитить Севастополь, мы должны освободить Николаевскую и Одесскую области для начала. Тогда мы защитим и Севастополь, и Крым, и южное побережье Кавказа», — сказал Литовкин.

При этом он отметил, что в тактическом отношении Севастополь защищен, так как у города есть системы противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разные виды противовоздушных зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

По словам эксперта, отряды самообороны, которые губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил сформировать из местных жителей, нужно обеспечивать оружием для борьбы с дронами. «Это должно дополнить те системы противовоздушной обороны, которые есть в городе», — добавил Литовкин.

Севастополь регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. Одна из крупнейших атак на город произошла в ночь с 25 на 26 апреля — тогда более 70 украинских беспилотников пытались атаковать Севастополь. Жертвой удара стал один человек, еще четверо получили ранения. Губернатор Развожаев назвал налет мощнейшим и указал, что ВСУ планировали запугать местных жителей. По последним данным, повреждения в результате налета дронов получили почти 200 домов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Слова премьер-министра Словакии о пересмотре отношений с ЕС объяснили

    Москву под снежным апокалипсисом сняли из космоса

    Молдавия захотела остаться в выгодных для себя соглашениях СНГ

    Землянам отказали в спасении на Марсе

    Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok