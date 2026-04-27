В России указали на необходимость взять две области Украины после удара по Севастополю

Военный эксперт Литовкин: Освобождение двух областей Украины защитит Севастополь

Взятие под контроль двух областей Украины — Николаевской и Одесской — позволит Российской армии обеспечить полную защиту Севастополя от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru».

«Для того чтобы защитить Севастополь, мы должны освободить Николаевскую и Одесскую области для начала. Тогда мы защитим и Севастополь, и Крым, и южное побережье Кавказа», — сказал Литовкин.

При этом он отметил, что в тактическом отношении Севастополь защищен, так как у города есть системы противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разные виды противовоздушных зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

По словам эксперта, отряды самообороны, которые губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил сформировать из местных жителей, нужно обеспечивать оружием для борьбы с дронами. «Это должно дополнить те системы противовоздушной обороны, которые есть в городе», — добавил Литовкин.

Севастополь регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. Одна из крупнейших атак на город произошла в ночь с 25 на 26 апреля — тогда более 70 украинских беспилотников пытались атаковать Севастополь. Жертвой удара стал один человек, еще четверо получили ранения. Губернатор Развожаев назвал налет мощнейшим и указал, что ВСУ планировали запугать местных жителей. По последним данным, повреждения в результате налета дронов получили почти 200 домов.