Жителей Туапсе попросили не выходить на улицу после нового удара ВСУ

Краснодарский оперштаб попросил жителей Туапсе не выходить на улицу после нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
«Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается микрорайонов Грознефть и Сортировка, ближайших к НПЗ, а также Звездного», — говорится в сообщении.
Гражданам посоветовали не открывать окна в помещениях, ограничить пребывание на улице, промывать нос, глаза и горло, больше пить, а также отказаться от контактных линз. Тем, кому необходимо выйти на улицу, посоветовали использовать респираторы.
В ночь на 28 апреля над Туапсе раздались мощные взрывы. По информации оперштаба, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за пожара на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.
Это не первый удар по городу за последние две недели. До этого украинские войска в ночь на 20 апреля атаковали морской терминал в Туапсе. Возникший из-за удара пожар смогли потушить только спустя пять дней.