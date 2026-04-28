14:21, 28 апреля 2026Россия

Жителей Туапсе попросили не выходить на улицу после нового удара ВСУ

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Краснодарский оперштаб попросил жителей Туапсе не выходить на улицу после нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

«Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается микрорайонов Грознефть и Сортировка, ближайших к НПЗ, а также Звездного», — говорится в сообщении.

Гражданам посоветовали не открывать окна в помещениях, ограничить пребывание на улице, промывать нос, глаза и горло, больше пить, а также отказаться от контактных линз. Тем, кому необходимо выйти на улицу, посоветовали использовать респираторы.

В ночь на 28 апреля над Туапсе раздались мощные взрывы. По информации оперштаба, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за пожара на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

Это не первый удар по городу за последние две недели. До этого украинские войска в ночь на 20 апреля атаковали морской терминал в Туапсе. Возникший из-за удара пожар смогли потушить только спустя пять дней.

