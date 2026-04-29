Бойфренд выбросил 29-летнюю королеву красоты с 13-го этажа

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:18, 29 апреля 2026

Участницу конкурса красоты Miss Cosmo Brazil бойфренд выбросил с 13-го этажа
Никита Савин

Фото: Ana Luiza Mateus

В Бразилии полиция расследует таинственные смерти участницы конкурса красоты Miss Cosmo Brazil и ее бойфренда. Об этом пишет East Bay Times.

29-летнюю Ану Луизу Матеус нашли без признаков жизни под окнами ее дома в Рио-де-Жанейро в среду, 22 апреля. Медики установили, что она получила тяжелые травмы после падения с высоты. Вскоре был задержан бойфренд Матеус Эндрео Кунья. Следствие пришло к выводу, что он выбросил возлюбленную с 13 этажа.

Вскоре Куньи не стало в тюрьме. Власти подозревают, что причиной случившегося мог быть суицид, однако расследование пока не закончено. Власти отказываются раскрывать детали в дела, в том числе информацию о том, что происходило между Кунья и Матеус перед ее падением. При этом несколько свидетелей рассказали местным СМИ, что 21 апреля у королевы красоты с бойфрендом случился крупный скандал.

Материалы по теме:
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
28 августа 2025
Названа самая красивая девушка Земли. Она подозревает, что русский поэт Пушкин был одним из ее предков, и гордится этим
Названа самая красивая девушка Земли. Она подозревает, что русский поэт Пушкин был одним из ее предков, и гордится этим
5 ноября 2025
Скандалы на конкурсе «Мисс Вселенная»: что скрывают организаторы и какие проблемы возникли из-за Дональда Трампа
Скандалы на конкурсе «Мисс Вселенная»:что скрывают организаторы и какие проблемы возникли из-за Дональда Трампа
19 декабря 2024

Ана Луиза Матеус была популярной психологом и блогером. В конце 2026 года она должна была представить родной штат Баия на конкурсе красоты Miss Cosmo Brazil.

Ранее в Мексике в расправе над бывшей королевой красоты Каролины Флорес Гомес обвинили ее свекровь. Женщина ревновала сына к невестке и издевалась над ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

    Трамп заявил о заинтересованности Путина в завершении конфликта на Украине

    Трамп после разговора с Путиным высказался об Украине словами «почти потерпела поражение»

    Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

    Киев устроил показную эвакуацию из безопасных зон

    В российском регионе после атаки ВСУ отменили все мероприятия на майские праздники

    В Омске следователи раскрыли два преступления прошлого века благодаря анализу ДНК

    Бойфренд выбросил 29-летнюю королеву красоты с 13-го этажа

    В провинциальном городе РФ нашли однушку почти за 6 миллиардов рублей

    В Кремле объяснили введение ограничений в отношении некоторой литературы и фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok