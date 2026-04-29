11:32, 29 апреля 2026Спорт

Две бывших республики СССР примут молодежный чемпионат мира по футболу

Владислав Уткин
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Две бывших республики СССР примут молодежный чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Армении.

В 2029 году молодежный чемпионат мира среди игроков в возрасте до 20 лет примут Армения и Грузия. Это решение было принято на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в канадском Ванкувере.

«Это беспрецедентное событие для армянского футбола. Впервые наша страна примет крупный футбольный турнир мирового уровня, что свидетельствует о большом доверии международного сообщества», — говорится в заявлении на сайте Федерации футбола Армении.

Действующим чемпионом мира среди молодежных команд является сборная Марокко. Она завоевала этот титул в 2025 году.

