04:59, 30 апреля 2026

Использование ВСУ территории Казахстана для ударов по России назвали невыгодным

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нет смысла запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) через Казахстан, поэтому подозрения в якобы задействовании этой республики в запусках дронов ни на чем не обоснованы. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Вряд ли дроны запускались с территории Казахстана. Технически куда проще и куда менее подозрительно запускать их с территории Украины», — сказал аналитик.

По его словам, что инциденты с падением БПЛА на территории Казахстана уже происходили ранее, однако это были частные инциденты. Кроме того, Полетаев подчеркнул, что Казахстан занимает дружественную позицию по отношению к России.

29 апреля сообщалось, что беспилотник ВСУ упал в Казахстане недалеко от границы с Россией.

25 апреля в Екатеринбурге беспилотник врезался в жилую многоэтажку. У большинства пострадавших диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. Позже заслуженный военный летчик России Владимир Попов предположил, что запуск дрона мог произойти с территории Казахстана.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение источника и места возможных атак беспилотных летательных аппаратов по России — это задача спецслужб. Так он ответил на слухи о якобы участии Казахстана в этих атаках.

