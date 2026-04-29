Использование ВСУ территории Казахстана для ударов по России назвали невыгодным

Аналитик Полетаев: ВСУ нет смысла запускать дроны через Казахстан

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нет смысла запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) через Казахстан, поэтому подозрения в якобы задействовании этой республики в запусках дронов ни на чем не обоснованы. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Вряд ли дроны запускались с территории Казахстана. Технически куда проще и куда менее подозрительно запускать их с территории Украины», — сказал аналитик.

По его словам, что инциденты с падением БПЛА на территории Казахстана уже происходили ранее, однако это были частные инциденты. Кроме того, Полетаев подчеркнул, что Казахстан занимает дружественную позицию по отношению к России.

29 апреля сообщалось, что беспилотник ВСУ упал в Казахстане недалеко от границы с Россией.

25 апреля в Екатеринбурге беспилотник врезался в жилую многоэтажку. У большинства пострадавших диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. Позже заслуженный военный летчик России Владимир Попов предположил, что запуск дрона мог произойти с территории Казахстана.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение источника и места возможных атак беспилотных летательных аппаратов по России — это задача спецслужб. Так он ответил на слухи о якобы участии Казахстана в этих атаках.