Кардиолог предупредила женщин о последствиях одного бокала вина в день

21:03, 29 апреля 2026

Кардиолог Рана: Небольшие дозы алкоголя повышают риск болезней сердца у женщин
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кардиолог Джаман Рана предупредил, что частое употребление небольших доз алкоголя повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. О последствиях привычки выпивать один бокал вина в день он рассказал Daily Mirror.

По словам врача, возглавляемое им исследование выявило, что у женщин, которые употребляют более восьми порций алкоголя в неделю, вероятность развития болезней сердца была почти на 50 процентов выше, чем у тех, кто пьет меньше. Особенно уязвимыми оказались женщины среднего возраста, хотя ранее считалось, что в этой группе риск ниже. «Мы не ожидали таких результатов, поскольку обычно повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний возникает у женщин более старшего возраста», — заявил кардиолог.

Кроме того, специалисты рассмотрели случаи запойного пьянства. У женщин из этой группы риск заболеваний сердца был выше примерно на 68 процентов по сравнению с теми, кто пил умеренно. Рана пояснил, что алкоголь повышает давление и вызывает воспалительные процессы, которые со временем ухудшают работу сосудов. По его словам, даже небольшие дозы могут оказывать значительную нагрузку на орган.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов объяснил причину внезапного потемнения в глазах. По его словам, симптом может возникать на фоне низкого давления.

