23:33, 29 апреля 2026Мир

В МИД России высказались о возможной передаче элементов ядерного оружия Киеву

Марина Совина
Возможная передача Киеву элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава российской делегации на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) уточнил, что некие силы в Великобритании и во Франции всерьез рассматривали идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия.

«Это переходит все мыслимые границы», — высказался дипломат.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

