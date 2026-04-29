03:41, 29 апреля 2026

Названа неочевидная причина пробуждения в три часа ночи

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Причиной пробуждения в три часа ночи может быть слишком ранний отход ко сну, считает врач-сомнолог Михаил Полуэктов. Неочевидную причину ночных бдений он назвал в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, ночной сон состоит из циклов, а краткие пробуждения между ними считаются нормой. Обычно человек не запоминает такие моменты, но ближе к утру сон становится более поверхностным, поэтому вероятность проснуться и заметить это возрастает. Дополнительно на состояние влияет гормон кортизол, уровень которого растет после трех часов ночи.

Полуэктов подчеркнул, что продолжительные периоды ночного бодрствования не совсем нормальны. Чаще всего организм так реагирует на стресс, но также причиной может стать нерегулярный график сна, особенно если человек ложиться раньше обычного.

Также на это могут повлиять употребление алкоголя, кофеина или использование гаджетов перед сном. Врач предупредил, что регулярные ночные пробуждения могут привести к бессоннице, поэтому важно исключить негативные факторы и наладить сон.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала после бессонной ночи пить кофе. По ее словам, напиток не просто бодрит, но и помогает компенсировать влияние отсутствия сна на мозг.

