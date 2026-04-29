Политолог допустил судебный запрет для Трампа на продолжение войны в Иране

Политолог Дудаков допустил, что суд запретит Трампу продолжать войну в Иране

Судебный процесс, который планируют запустить демократы в отношении президента США Дональда Трампа, чтобы запретить ему продолжать войну в Иране, — серьезная история, указал политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он допустил ограничение военных полномочий главы Белого дома.

Ранее стало известно, что демократы в Конгрессе США обсуждают возможность подачи иска против Трампа, если политик решит продолжать конфликт с Ираном после 1 мая без одобрения законодателей.

Во вторник, 28 апреля, военные полномочия американского президента истекли, рассказал политолог. Эксперт пояснил, что Трамп имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только 60 дней.

Дудаков отметил, что на текущий момент администрация президента даже не пытается запрашивать у Конгресса разрешение на продление военных полномочий, потому что отлично понимает, что законодатели на это не пойдут. По той же причине ушла в долгий ящик история, связанная с выделением Пентагоном траншей в размере порядка 200 миллиардов долларов на продолжение этой войны, добавил он.

Тема войны с Ираном крайне непопулярна в американском обществе, и любой законодатель, который будет голосовать за ее продолжение, просто себе подписывает смертный приговор на предстоящих выборах Конгресса, до которых остается полгодика. Поэтому продления этих полномочий не будет Малек Дудаков политолог

Это давление уже возымело на Трампа определенный эффект, полагает политолог, поэтому он отказался от идеи возобновления боевых действий. Вместо этого американский лидер прибегает к мягким средствам давления на Иран, а именно морской блокаде Ормузского пролива, сообщил собеседник «Ленты.ру». Таким образом Трамп надеется усугубить мировой кризис в нефтяной индустрии и проблемы в экономике Тегерана, чтобы заставить противника договариваться на более приемлемых для США условиях, убежден он.

Судебный процесс, целью которого станет запрет для Трампа на продолжение использования Вооруженных сил на Ближнем Востоке, может затянуться из-за апелляций президента, но в конечном итоге не окончится в его пользу, считает эксперт. Это решение станет для политика колоссальным ударом, отметил он.

«Не так давно те же самые суды запретили Трампу и торговые войны вести без одобрения Конгресса. Его полномочия резко ограничили в рамках всех депортационных рейдов, которые он проводил внутри Америки. Если еще и горячие войны ему запретят вести против Ирана, это, конечно, будет показателем того, что deep state, американское глубинное государство, которое очень недовольно этой авантюрой Трампа в Иране, уже начинает его зажимать на всех направлениях», — заключил Дудаков.

До этого американский лидер поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сочтя возобновление бомбардировок более рискованным вариантом.

