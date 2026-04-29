Распространенный пищевой краситель связали с воспалением в кишечнике

APS2026: Желтый краситель тартразин вызывает слабое воспаление в кишечнике

Популярный желтый пищевой краситель тартразин может изменять микрофлору кишечника и вызывать слабое воспаление уже в раннем возрасте. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты исследования на American Physiology Summit 2026 (APS2026).

Тартразин (известный как «желтый 5») широко используется в продуктах питания — от газированных напитков и сладостей до соусов, снеков и молочных десертов. Несмотря на то что он считается безопасным при допустимых дозах, эксперимент на животных показал, что даже такие уровни потребления могут влиять на состав кишечных бактерий.

У молодых крыс под воздействием красителя изменялся баланс микробиоты: у самцов увеличивалось количество бактерий, связанных с воспалением, а также наблюдалось замедление набора массы тела. У самок тоже происходили сдвиги в составе микрофлоры, хотя их последствия были менее выраженными. При этом любые изменения в раннем возрасте считаются важными, поскольку микробиота играет ключевую роль в обмене веществ и иммунитете.

Ученые подчеркивают, что выявленные эффекты зависят от пола и проявляются в критические периоды развития организма. По их мнению, это ставит вопрос о необходимости более внимательной оценки долгосрочного влияния пищевых добавок, даже если они считаются безопасными.

