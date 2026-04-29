13:46, 29 апреля 2026Россия

Стали известны подробности о личной жизни бежавшего к ВСУ российского военного

Бежавший к ВСУ Климов встречался с девушкой, которая разводила его на деньги
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

19-летний российский оператор дронов Артем Климов, перешедший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), два года встречался с девушкой, которая им манипулировала. Подробности личной жизни бежавшего на сторону противника военного рассказал его бывший друг, сообщает RT.

По словам знакомого, Климов около двух лет встречался с девушкой, у них были серьезные отношения. Позже все изменилось: она «начала крутить им, как хочет, и разводила на деньги», рассказал бывший друг перебежчика.

У самого Климова средств не было и, чтобы его не бросила девушка, он просил деньги у матери с кредитной карты, которую ей пришлось оформить. При этом семья перешедшего на сторону ВСУ бойца не была богатой — отец работал дальнобойщиком, а мать была домохозяйкой.

Ранее один из бывших друзей Климова рассказал, что Артем раскрывал посторонним чужие секреты, а когда его уличали в этом, отпирался. Также он назвал предавшего сослуживцев участника спецоперации «крысой и гнильем».

О переходе Артема Климова на сторону ВСУ сообщалось 21 апреля. Известно, что до побега Климов почти три месяца передавал Главному управлению разведки Украины сведения о своем подразделении. После этого он перешел линию фронта и едва не был ликвидирован одним из украинцев.

