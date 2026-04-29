Турецкого боксера дисквалифицируют из-за драки после боя с россиянином Гороховым

Турецкого боксера Эмирхана Калкана дисквалифицируют из-за драки после боя с россиянином Сергеем Гороховым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Турецкую комиссию профессионального бокса.

«Калкан не сможет некоторое время участвовать в поединках. К нему будет применено наказание», — заявили в комиссии.

Бой за титул чемпиона мира по версии Universal Boxing Organization (UBO) между Гороховым и Калканом состоялся в Трабзоне 27 апреля. Россиянин, победивший нокаутом, после поединка подошел поблагодарить команду соперника. Однако менеджер турецкого атлета толкнул Горохова — за россиянина вступился его тренер, и началась потасовка.

В драке приняло участие большое количество людей. Некоторые из поднявшихся на ринг, в том числе тренер Горохова, были госпитализированы с травмами. Полиция Турции начала расследовать инцидент.

36-летний Горохов к текущему моменту провел 29 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 16 побед (11 из них — нокаутом) и потерпел 11 поражений. Также он свел два боя к ничьей.

