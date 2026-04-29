15:06, 29 апреля 2026

Ушаков подтвердил присутствие одного иностранного лидера на параде Победы в Москве

Ушаков: Фицо в числе других иностранных гостей будет на параде Победы в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в числе других иностранных гостей будет на Параде Победы в Москве. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Гости будут. Про Фицо все говорят, так что про Фицо могу подтвердить», — сказал он.

Ранее Литва, Латвия и Эстония объявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении России. Таким образом страны попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.

27 апреля глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что проблема пролета Фицо над Польшей для визита в Москву на парад Победы разрешилась. При этом министр иностранных дел не уточнил, каким образом была решена проблема полета Фицо в Россию.

