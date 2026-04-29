13:14, 29 апреля 2026Россия

В Кремле раскрыли цели атак ВСУ на Туапсе

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Произошедший в Туапсе разлив нефтепродуктов является следствием ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а сама нефть предназначалась для экспорта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Хочу напомнить: это все является следствием ударов дронов, которые направили вооруженные силы киевского режима», — обозначил Песков, раскрывая цели атак ВСУ.

По данным пресс-секретаря главы государства, разлившаяся нефть предназначалась для обеспечения обязательств России по экспортным контрактам.

Ранее в Кремле сообщили о работах по минимизации последствий атаки ВСУ на Туапсе. В частности, он уточнил, что на месте происшествия работает глава МЧС России Александр Куренков, а президент России Владимир Путин 28 апреля несколько раз получал доклады по ситуации в портовом городе.

Туапсе попал под удар ВСУ в третий раз за две недели. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе произошел новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Возгорание на НПЗ локализовали.

