В МИД России сделали новое заявление о конфликте на Украине

Борисенко: РФ готова к переговорам по Украине в странах Ближнего Востока

Россия при необходимости может снова обратиться к партнерам на Аравийском полуострове. В частности, к Саудовской Аравии, за содействием в урегулировании конфликта на Украине, рассказал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в интервью газете «Известиям».

«Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги», — отметил он.

По словам Борисенко, Москва готова обратиться к партнерам по украинскому вопросу, если необходимость в этом возникнет.

Ранее сообщалось, что Украина должна вернуться к основам своей государственности. То есть к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу, обратилась к украинским властям официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также Мария Захарова оценила образованность Владимира Зеленского из-за его слов о планах России втянуть своих союзников в украинский конфликт. По ее словам, «то, что он неуч, всем понятно».

