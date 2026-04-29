Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:52, 29 апреля 2026

В МИД России сделали новое заявление о конфликте на Украине

Борисенко: РФ готова к переговорам по Украине в странах Ближнего Востока
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Россия при необходимости может снова обратиться к партнерам на Аравийском полуострове. В частности, к Саудовской Аравии, за содействием в урегулировании конфликта на Украине, рассказал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в интервью газете «Известиям».

«Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги», — отметил он.

По словам Борисенко, Москва готова обратиться к партнерам по украинскому вопросу, если необходимость в этом возникнет.

Ранее сообщалось, что Украина должна вернуться к основам своей государственности. То есть к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу, обратилась к украинским властям официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также Мария Захарова оценила образованность Владимира Зеленского из-за его слов о планах России втянуть своих союзников в украинский конфликт. По ее словам, «то, что он неуч, всем понятно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok