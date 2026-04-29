13:04, 29 апреля 2026СпортЭксклюзив

В России ответили назвавшему русских падалью легенде украинского футбола

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова раскритиковала назвавшего русских падалью легенду киевского «Динамо» и сборной СССР Алексея Михайличенко. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий отметила, что такие высказывания особенно грустно слышать от спортсменов.

«Мы же их так не называем. Да и не будем никогда называть. Потому что мы точно не опустимся до этого уровня. Негодование», — отреагировала Журова.

По словам олимпийской чемпионки, самое рискованное в словах Михайличенко — это то, что после снятия всех санкций и возвращения России в большой спорт российские и украинские болельщики могут столкнуться.

«Зачем заводить людей? Зачем провоцировать наших болельщиков? Это же провокация чистой воды. Я бы не хотела накручивать наших болельщиков. Главное, чтобы потом они отыграться не захотели. Я бы им рекомендовала, когда мы вернемся, отвечать по-джентльменски чопорно», — заключила она.

Ранее легенда киевского «Динамо» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Алексей Михайличенко сравнил англичан и россиян и сделал нелестное заявление.

Журналист поинтересовался, что спортсмен думает о болельщиках из Англии и Шотландии. «Они [шотландцы] похожи на наших. Вообще, шотландцы очень напоминают мне украинцев. (...) Англичане более чопорные, высокомерные, самовлюбленные», — порассуждал Михайличенко. Журналист от себя дополнил, что они, вероятно, к тому же нарциссы, на что бывший футболист согласился и продолжил: «Да, как и эта российская падаль».

