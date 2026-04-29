15:05, 29 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России заявили об участившихся ударах БПЛА по промышленным объектам

Депутат Журавлев: Фокус ВСУ сместился с НПЗ на разрушение экспортной выручки РФ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Атаки украинских беспилотников на крупные промышленные объекты в глубине России — это не отдельные инциденты, а часть продуманной стратегии экономического удушения и подрыва военно-промышленного комплекса, заявил депутат Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по промышленному объекту в Пермском крае. В результате инцидента никто не пострадал.

Парламентарий отметил, что фокус ВСУ сместился с атак на НПЗ, создававших локальные трудности, к системному разрушению экспортной выручки и производственных цепочек, питающих российский бюджет и армию. По его мнению, удар по заводу в Пермском крае укладывается именно в эту логику: целью становятся предприятия, потеря которых наносит долгосрочный ущерб — от сокращения доходов до дефицита уникальных компонентов для ракет и авиации.

«Украина, благодаря западным поставкам, значительно нарастила число дронов. Причем освоила еще и новый класс "мидлстрайк"-беспилотников, способных наносить удары на оперативную глубину до 300 километров, с лучшей навигацией и устойчивостью к РЭБ. Это позволило резко расширить зону поражения и наносить концентрированные удары по целям, которые раньше считались недосягаемыми, превратив прежде тактический инструмент в стратегическое оружие», — сказал Журавлев.

Депутат отметил, что массированные налеты дешевых дронов вынуждают расходовать дорогие зенитные ракеты, производство которых отстает от их трат, поэтому любая эшелонированная оборона быстро истощается.

«Поэтому и предлагаю проблему гасить в зародыше — уничтожая логистические цепочки, по которым на Украину поступает вся эта техника, летящая потом по нашим промышленным предприятиям. Разбить железнодорожные станции и мосты — и дронов в нашем небе точно станет значительно меньше», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над регионами 98 украинских дронов. Налетам тогда подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым.

