Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:22, 29 апреля 2026Мир

В США предупредили Иран о новом хитром плане Трампа

Хеннингсен: Трамп может инсценировать заключение мирного соглашения с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может инсценировать заключение мирного соглашения с Ираном. Об этом предупредил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала.

«Трамп может решить устроить фальшивое мирное соглашение — подпишет какую-то бумагу сам и сделает вид, что ее подписал иранец или кто-то еще», — отметил он.

По мнению Хеннингсена, глава Штатов также может сымитировать смену власти в Иране, чтобы якобы установить контакт с новым правительством. Как считает аналитик, Трамп «заставит расписаться какого-нибудь иранца и скажет: вот, это новый президент».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить план продолжительной блокады Ирана. Отмечается, что в последнее время американский лидер высказывался в поддержку оказания давления на экономику Ирана за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из портов республики. Политик считает, что возобновление бомбардировок или выход из конфликта несет в себе больше рисков для Соединенных Штатов, чем продолжение блокады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Черный нал». Зеленского заподозрили в перевозке секретного груза двум странам на неизвестном VIP-самолете

    Тревел-блогер описал схемы обмана в Таиланде фразой «на русских туристах работают лучше»

    Распространенный пищевой краситель связали с воспалением в кишечнике

    Молодой человек остроумно отомстил отцу за неряшливость в туалете

    Названы самые популярные заграничные товары среди заказов россиян

    Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию

    В Калининграде началось производство нового кроссовера Changan

    Призывы в соцсетях закончились для россиянина 11 годами колонии

    Россиянам назвали неочевидные способы экономии в магазине

    В США предупредили Иран о новом хитром плане Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok