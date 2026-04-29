В США предупредили Иран о новом хитром плане Трампа

Хеннингсен: Трамп может инсценировать заключение мирного соглашения с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может инсценировать заключение мирного соглашения с Ираном. Об этом предупредил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала.

«Трамп может решить устроить фальшивое мирное соглашение — подпишет какую-то бумагу сам и сделает вид, что ее подписал иранец или кто-то еще», — отметил он.

По мнению Хеннингсена, глава Штатов также может сымитировать смену власти в Иране, чтобы якобы установить контакт с новым правительством. Как считает аналитик, Трамп «заставит расписаться какого-нибудь иранца и скажет: вот, это новый президент».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить план продолжительной блокады Ирана. Отмечается, что в последнее время американский лидер высказывался в поддержку оказания давления на экономику Ирана за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из портов республики. Политик считает, что возобновление бомбардировок или выход из конфликта несет в себе больше рисков для Соединенных Штатов, чем продолжение блокады.