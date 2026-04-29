16:26, 29 апреля 2026Наука и техника

В США признали способность «Хвасонов» КНДР продавить американскую оборону

Bloomberg: Северокорейские МБР «Хвасон» могут преодолеть систему ПРО США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KCNA via Reuters

Растущий арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Хвасон» КНДР позволит Пхеньяну преодолеть систему противоракетной обороны (ПРО) США. Опасность северокорейских ракет признали в материале Bloomberg.

В январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что КНДР может производить достаточно оружейных материалов для выпуска 20 единиц ядерного оружия в год. В публикации допустили, что модернизация существующих объектов и строительство новых позволят Пхеньяну нарастить темпы выпуска ракет. По словам автора, в течение десятилетия ядерный арсенал КНДР может превзойти запасы Израиля, Пакистана и Великобритании.

При этом агентство предположило, что уже сейчас имеющиеся запасы ракет «Хвасон-15», «Хвасон-17», «Хвасон-18» и «Хвасон-19», а также боеголовок обеспечивают Пхеньяну способности для продавливания системы ПРО США. Кроме того, в арсенале КНДР есть ракеты меньшей дальности, которые могут поражать объекты союзников Вашингтона в Азии. По оценке старшего научного сотрудника фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Анкита Панды, на вооружении Северной Кореи может стоять до 24 МБР.

В материале подчеркнули, что американская система ПРО Ground-based Midcourse Defense (GMD) предназначена для защиты от меньших угроз. Она состоит из 44 противоракет, которые базируются в Калифорнии и на Аляске. «Запуск по меньшей мере двух ракет-перехватчиков по приближающимся целям означает, что у нас не хватит средств защиты от атаки двух десятков МБР», — резюмирует автор.

Ранее в апреле журнал MWM писал, что новые эскадренные миноносцы типа «Чхве Хен» Военно-морских сил КНДР могут представлять угрозу для объектов США в Тихом океане.

