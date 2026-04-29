Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:42, 29 апреля 2026

Врач назвала вероятную причину болезни Долиной

Невролог Аникина: Болезнь Ларисы Долиной может быть вызвана стрессом
Ольга Коровина

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Globallookpress.com

Проблемы со здоровьем певицы Ларисы Долиной могут быть связаны со стрессом из-за скандальной продажи квартиры в Москве. Об этом заявила невролог-реабилитолог Марина Аникина в беседе с «Абзацем».

«Мы говорим про хронический болевой синдром, потому что это человек в возрасте. Скорее всего, сказались события, которые с ней произошли», — предположила специалист. Аникина подчеркнула, что хронический стресс и напряжение влияют на состояние пациента и могут провоцировать боли в шее и пояснице.

Ранее сообщалось, что Долину экстренно госпитализировали с сильной болью в позвоночнике. По данным Telegram-канала «112», артистка не могла встать с постели несколько часов, врачи диагностировали у нее радикулопатию, ишиалгию и грыжу межпозвоночных дисков.

В то же время директор Долиной опроверг информацию о срочной госпитализации. В беседе с ТАСС он заявил, что состояние исполнительницы не вызывает опасений и связано с переменой погоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше начали «депортировать украинцев в ВСУ»

    Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе

    Малышева рассказала об адской боли от пяточной шпоры

    В Госдуме высказались об офшорах российских олигархов после призыва Матвиенко к Мордашову

    Жулин описал запрет VPN в России одной фразой

    Стало известно об оборудовании братской могилы для ВСУ на полигоне

    Напавшие на россиянина наемники предстанут перед судом

    Российские авиакомпании растеряли прибыль от продаж

    В России разработали эффективный способ восстановления печени

    Мерц рассказал немцам о совести и необходимости пенсионной реформы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok