Выявлен неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы

Front Nutr: Повышенные йод и селен увеличивают риск рака поджелудочной железы

Повышенный уровень некоторых минералов в организме связан с риском заболеваний поджелудочной железы. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты крупного исследования в журнале Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

В работе были проанализированы данные почти 192 тысяч человек из базы UK Biobank с периодом наблюдения около 13 лет. Выяснилось, что более высокий уровень йода и селена ассоциирован с повышенным риском рака поджелудочной железы. Эти связи сохранялись даже после учета возраста, образа жизни и других факторов.

В то же время ряд минералов показал обратную связь с заболеваниями. Более высокие уровни магния, меди и марганца были связаны со снижением риска острого панкреатита. Для марганца выявлена нелинейная зависимость: наибольший защитный эффект наблюдался в определенном диапазоне концентраций.

Авторы отмечают, что влияние минералов различается в зависимости от пола, возраста и поведенческих факторов. В частности, связь между йодом, селеном и риском рака была более выражена у женщин, пожилых людей и курящих. Полученные данные подчеркивают роль баланса микроэлементов как потенциального фактора, связанного со здоровьем поджелудочной железы.

Ранее ученые выяснили, что препарат эльраглусиб продлевает жизнь при раке поджелудочной железы.