Затянутый под щетку трактора 12-летний школьник из Москвы залез на технику из-за любви

РЕН ТВ: Затянутый под трактор 12-летний мальчик залез на него по просьбе девочки

12-летний мальчик, которого затянуло под щетку уборочного трактора в Зеленоградском округе Москвы, залез на технику по просьбе девочки, в которую был влюблен. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, школьник гулял с двумя подругами. Когда одна из них заметила трактор и предложила подростку запрыгнуть на него тот согласился, чтобы впечатлить ее. «Мальчик хотел завоевать внимание девушки, прыгнул на трактор, и его замотало в эти щетки. Увидев это, девочки убежали, испугавшись последствий», — рассказал собеседник телеканала.

О смерти школьника стало известно 29 апреля. Изначально сообщалось, что он забрался на технику ради шутки. В результате ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

В январе в Якутске 16-летнего школьника насмерть придавило в танке на выставке в парке «Россия — моя история». Как стало известно, мальчик задел подпорку ствола. По словам судмедэксперта, все произошло мгновенно — подросток не успел почувствовать боли.