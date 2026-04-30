Банк России понизил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 1-4 мая понижен до 74,8 рубля

На 1-4 мая курс доллара в России составил 74,8014 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте Центрального банка.

Котировки евро и юаня достигли 88,6429 и 10,9593 рубля соответственно.

Между тем на 30 апреля американская валюта стоила 74,8806 рубля, а европейская — 87,7771 рубля. Курс юаня составлял 10,9535 рубля.

По прогнозам, во второй половине 2026 года доллар с большой долей вероятности начнет заметно укрепляться к рублю. Однако к концу года американская валюта будет торговаться в районе 85-87 рублей.

По другой версии, если власти решат ликвидировать бюджетный дефицит за счет эмиссии российской валюты, то курс последней может отскочить к значениям до 200-300 рублей за доллар. Однако такой сценарий пока называют маловероятным.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин считает, что к лету курс доллара составит 80-82 рубля, а евро будет стоить 93-95 рублей.