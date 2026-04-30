Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:51, 30 апреля 2026

Банк России понизил курс доллара

Кирилл Луцюк
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На 1-4 мая курс доллара в России составил 74,8014 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте Центрального банка.

Котировки евро и юаня достигли 88,6429 и 10,9593 рубля соответственно.

Между тем на 30 апреля американская валюта стоила 74,8806 рубля, а европейская — 87,7771 рубля. Курс юаня составлял 10,9535 рубля.

По прогнозам, во второй половине 2026 года доллар с большой долей вероятности начнет заметно укрепляться к рублю. Однако к концу года американская валюта будет торговаться в районе 85-87 рублей.

По другой версии, если власти решат ликвидировать бюджетный дефицит за счет эмиссии российской валюты, то курс последней может отскочить к значениям до 200-300 рублей за доллар. Однако такой сценарий пока называют маловероятным.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин считает, что к лету курс доллара составит 80-82 рубля, а евро будет стоить 93-95 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok