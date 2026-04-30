09:48, 30 апреля 2026

Бывший футболист сборной России рассказал о спрятанных экс-женой миллионах рублей

Бывший футболист Нигматуллин заявил, что бывшая жена Елена спрятала его миллионы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о потерянных из-за бывшей жены Елены миллионах рублей. Его слова приводит Odds.ru.

Футболист заявил, что выиграл суд однако не получил свою половину, полагающуюся по разделу имущества. «Моя бывшая супруга, к сожалению, продолжает преступную деятельность, скрывается за границей и на связь не выходит. Спрятать 120 миллионов она как-то смогла», — поделился он подробностями.

Ранее Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену Нигматуллина Елену выплатить ему 59 миллионов рублей. Это половина, которая полагается экс-вратарю за продажу их с Еленой совместной квартиры в Москве. Бывшая жена ранее забрала все деньги себе.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».

