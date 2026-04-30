11:52, 30 апреля 2026Силовые структуры

Гражданин Ирландии заработал миллионы на конфликте с Россией

В ДНР наемника из Ирландии Бирна заочно приговорили к 13 годам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В Донецкой Народной Республике (ДНР) к 13 годам колонии заочно приговорили 31-летнего гражданина Ирландии Риса Бирна, обвиняемого по статье об участие наемника в вооруженным конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным следствия, в марте 2022 года Бирн вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), где прошел военную подготовку. До осени 2025 года он принимал активное участие в боевых действиях против Российской армии. За это время наемник заработал свыше двух миллионов рублей. По запросу России Бирн в международном розыске.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ использует мексиканских наемников не по назначению, а как штурмовиков.

