Гражданин Ирландии заработал миллионы на конфликте с Россией

В ДНР наемника из Ирландии Бирна заочно приговорили к 13 годам колонии

В Донецкой Народной Республике (ДНР) к 13 годам колонии заочно приговорили 31-летнего гражданина Ирландии Риса Бирна, обвиняемого по статье об участие наемника в вооруженным конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным следствия, в марте 2022 года Бирн вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), где прошел военную подготовку. До осени 2025 года он принимал активное участие в боевых действиях против Российской армии. За это время наемник заработал свыше двух миллионов рублей. По запросу России Бирн в международном розыске.

