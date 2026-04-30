14:53, 30 апреля 2026

Блогерша превратила старый пиджак в трендовый и поразила пользователей сети

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_ella.izmalkova_

Блогерша Элла Измалкова превратила старый пиджак в трендовый и поразила пользователей сети. Процессом работы она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом _ella.izmalkova_ нашла в гардеробе старый черный жакет, который оказался неактуален, и решила сделать из него модную вещь. Затем она нашла в качестве примера образ с укороченным пиджаком Valentino и стала преобразовывать собственную вещь.

Так, Измалкова отрезала нижнюю часть жакета, а затем нанесла с помощью спонжей и белой краски круги в хаотичном порядке. В заключение она доработала фигуры кистью и задекорировала предмет гардероба фиолетовым бантом.

Зрители оценили результат в комментариях под постом. «Когда руки растут точно из того места», «Получилось не хуже журнальных луков», «И идея, и воплощение — огонь», «Действительно очень красиво получилось», — заявили они.

Ранее в апреле стилист превратила бабушкин халат из секонд-хенда в трендовую вещь и показала результат. Блогер Вероника из Москвы запечатлела себя в магазине подержанных вещей, примерив вещь с ярким принтом.

