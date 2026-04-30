Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 30 апреля 2026Мир

Каллас объяснила затруднения в поставках оружия Европе

Каллас заявила, что поставки оружия США в ЕС затруднены из-за войны в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Война в Иране затрудняет поставки американского оружия в страны Евросоюза (ЕС), заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее цитирует РИА Новости.

«Глобальная экономика испытывает потрясения. Россия получает дополнительные доходы из-за роста цен на нефть, а поставки американского оружия в страны Северной Европы и Балтии сталкиваются с задержками», — посетовала глава евродипломатии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб пожаловался, что Штаты просрочили поставки вооружений своим союзникам из-за ближневосточного конфликта.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в краткосрочной перспективе война в Иране выгодна России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok