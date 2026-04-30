17:17, 30 апреля 2026

Многомиллионный иск певицы Долиной к мошенникам передали в другой суд

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Балашихинский городской суд не стал рассматривать иск певицы Ларисы Долиной о взыскании 176 миллионов рублей с обманувших ее мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Московской области.

Принято решение о направлении гражданского дела по подсудности в Лефортовский районный суд Москвы. Ответчиками по иску проходят Анжела Цырульникова, Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, признанные виновными в мошенничестве, из-за которого артистка лишилась квартиры в центре столицы. Они получили от 4 до 7 лет заключения. Приговор по делу вступил в законную силу в ноябре 2025 года. Суд тогда признал за Долиной право требовать возмещения причиненного ущерба.

Изначально артистка пыталась добиться компенсации в рамках уголовного процесса. Однако суд не стал рассматривать финансовые требования Долиной, тем не менее признав за ней право требовать возмещения причиненного ущерба в отдельном гражданском иске.

Приговор по делу о мошенничестве был оглашен в ноябре 2025 года. По данным прокуратуры Московской области, фигуранты входили в организованную группу, которая обманывала россиян с помощью телефонных схем. Они представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, убеждая людей переводить деньги на так называемые «безопасные счета» или передавать имущество якобы для его защиты.

Среди пострадавших оказалась Долина. Злоумышленники представились сотрудниками полиции и убедили певицу, что ее недвижимость якобы находится под угрозой. Чтобы «поймать преступников», они предложили оформить фиктивную сделку по продаже квартиры. Артистка поверила их словам и продала жилье в московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей 34-летней матери-одиночке из Москвы Полине Лурье. Полученные деньги Долина перевела на указанные счета. Когда певица поняла, что ее развели мошенники, она обратилась в правоохранительные органы.

