12:02, 30 апреля 2026Спорт

Назван способ преобразить свое тело после 40 лет

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: piotr szczepanek / Shutterstock / Fotodom

Спортивный тренер Джин Шефер назвал способ преобразить свое тело после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт посоветовал заниматься спортом как можно чаще. Разнообразие в программе — залог успеха и защиты от травм и скуки. Перекрестные тренировки, такие как чередование бега с велосипедом или плаванием, плюс постепенное увеличение весов в силовых упражнениях позволят прогрессировать без перегрузок.

Шефер рекомендовал менять упражнения и фокусироваться на разных мышцах по дням, чтобы поддерживать мотивацию. Кроме того, он посоветовал не зацикливаться на быстром похудении: полкило жира требует дефицита в 3500 калорий, а 30 минут ходьбы сжигают лишь 200.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость мужчинам после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.

