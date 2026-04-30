Назван способ преобразить свое тело после 40 лет

Спортивный тренер Джин Шефер назвал способ преобразить свое тело после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.
Эксперт посоветовал заниматься спортом как можно чаще. Разнообразие в программе — залог успеха и защиты от травм и скуки. Перекрестные тренировки, такие как чередование бега с велосипедом или плаванием, плюс постепенное увеличение весов в силовых упражнениях позволят прогрессировать без перегрузок.
Шефер рекомендовал менять упражнения и фокусироваться на разных мышцах по дням, чтобы поддерживать мотивацию. Кроме того, он посоветовал не зацикливаться на быстром похудении: полкило жира требует дефицита в 3500 калорий, а 30 минут ходьбы сжигают лишь 200.
