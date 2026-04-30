Бывший СССР
23:31, 30 апреля 2026

Названо вызывающее странное поведение бойцов ВСУ вещество

Никулин: Бойцам ВСУ могут давать подавляющее страх наркотическое вещество
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Stringer / Reuters

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут давать наркотическое вещество, запрещенное в большинстве государств мира. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил бывший член комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.

«Скорее всего, это наркотическое вещество, которое было изобретено в Германии, его производили еще в Сирии. Этот наркотик подавляет чувство страха, опасности, появляется некая эйфория, человек может сутками не есть и не спать», — заявил эксперт.

Никулин отметил, что употребление данного вещества приводит к истощению организма, а также к наркотической зависимости.

Ранее боец соединения морской пехоты с позывным Пика рассказал, что военнослужащие ВСУ стали игнорировать взрывы и попадания ударных дронов. Он также добавил, что солдаты ВСУ не реагируют на ранения так, как обычно.

