Обстановка на горевшем двое суток после атаки ВСУ нефтезаводе в Туапсе изменилась

Краснодарский губернатор Кондратьев сообщил, что пожар на НПЗ в Туапсе потушили

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе, двое суток горевшем после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Об изменении обстановки сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации возгорания, подчеркнув, что это была тяжелая работа. «Понимаю, сколько сил и труда потребовалось, чтобы ликвидировать такой масштабный пожар — зачастую с риском для жизни», — написал чиновник.

Кондратьев добавил, что теперь власти постараются как можно скорее привести город в порядок.

Новый пожар на НПЗ в Туапсе начался после атаки ВСУ в ночь на 28 апреля. В ходе борьбы с огнем потребовалась эвакуация людей из близлежащих домов. На вторые сутки огонь перекинулся на многоквартирное здание, в котором уже не было людей.

За три недели ВСУ трижды атаковали Туапсе беспилотниками. В результате оказались повреждены предприятия, морской порт и НПЗ. В результате в курортном городе прошел нефтяной дождь, из-за чего здания и автомобили покрылись нефтяными пятнами, а шерсть животных стала черной от мазута.