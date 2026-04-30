Помощница учителя делала непристойные фотографии детей и делилась ими с бойфрендом

В Великобритании 44-летнюю сотрудницу школы Памелу Мартин приговорили к тюрьме за создание и распространение непристойных фотографий учеников. Об этом пишет People.

Расследование в отношении Мартин началось с ее бойфренда — 41-летнего Кристофера О’Кейна. Он привлек внимание полиции тем, что писал о своем сексуальном интересе к детям в интернете. 10 декабря 2025 года его арестовали и изучили его телефон. Там следователи и нашли переписку сомнительного содержания между О’Кейном и Мартин.

Они также изъяли гаджеты женщины и обнаружили у нее множество детских фотографий откровенного характера. Оказалось, что будучи помощницей учителя она делала непристойные снимки учеников, а потом делилась ими с бойфрендом. Ее арестовали в январе 2026 года.

В марте пара признала вину. О’Кейн и Мартин проведут в тюрьме семь лет. Кроме того, их пожизненно внесли в реестр сексуальных преступников.

