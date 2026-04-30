14:14, 30 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Реакцию Зеленского на идею о перемирии на 9 Мая объяснили

Политолог Асафов: Зеленский создает террористическую опасность для России
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Владимир Зеленский не дает четкий ответ на идею о перемирии на 9 Мая, поскольку это против его логики, рассказал политолог Александр Асафов. Свои комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Зеленский ранее заявил, что Украина уточнит у США идею о перемирии на 9 Мая, предложенную президентом России Владимиром Путиным.

«Если Зеленский, как глава террористического режима, даст прямой ответ на этот вопрос, он сыграет против своей логики. Логика террора — держать в страхе тех, против кого он осуществляется», — сказал политолог.

По словам Асафова, Зеленский будет создавать двусмысленность, увеличивая угрозу, а не снижая ее.

«Он будет тянуть, создавать двусмысленность и увеличивать угрозу, а вовсе не снижать ее, потому что создавать террористическую опасность для России во всех направлениях — это его основная задача», — подчеркнул Асафов.

Политолог также напомнил, что со стороны Украины звучали угрозы о том, что 9 Мая может стать отдельным объектом внимания террористических усилий.

29 апреля Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. В прошлый раз лидеры общались 51 день назад, 9 марта. В ходе разговора российский президент заявил, что готов объявить перемирие на период празднования Дня Победы. По словам его помощника по международным делам Юрия Ушакова, Трамп поддержал это предложение.

