Рекордный скачок стоимости нефти объяснили

13:38, 30 апреля 2026

Аналитик Демидов: Нефть рекордно подорожала из-за ожиданий горячей фазы в Иране
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Скорее всего, главная причина, по которой стоимость нефти рекордно подскочила — это ожидания продавцов и покупателей, считает аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. Причину роста стоимости энергоресурса он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, на данный момент не существует технических факторов, которые способствовали бы увеличению цен на нефть. Более того, новостной фон, скорее, наоборот, должен тянуть ее стоимость вниз, полагает Демидов. В частности, уточнил он, такой эффект могли бы дать сообщения о выходе Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+.

«Но цена растет, и, скорее всего, это может быть связано с потенциальными утечками или ожиданием ухудшения ситуации в Персидском заливе. То есть продавцы и покупатели ожидают, что будет продолжаться горячая фаза конфликта между Ираном и США в ближайшее время. Скорее всего, это главная причина, почему нефть пошла вверх», — поделился собеседник «Ленты.ру».

В четверг, 30 апреля, июньские фьючерсы на нефть сорта Brent поднимались выше 126 долларов за баррель, что стало максимальным значением для ближайшего контракта с 9 марта 2022 года.

Ранее на этой неделе нефть начинала дешеветь после объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ для увеличения объемов добычи.

