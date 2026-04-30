Российский пловец-чемпион рассказал о коварной болезни

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал о лечении тромбоза. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен назвал болезнь самым тяжелым испытанием в карьере — психологически это подкосило его перед мировым первенством. Он вспомнил, что ему потребовалась операция и реабилитация. «На пике формы жизнь заставила притормозить, были разговоры, что в спорт не вернусь — вот это ударило», — признался Колесников, добавив, что все остальные трудности по сравнению с этим — мелочи.

В августе Колесников рассказал о своей зарплате в сборной России. По его словам, пловцы зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц.

25-летний Колесников — двукратный чемпион мира 2025 года. На ЧМ в Сингапуре он взял золотые медали на дистанции 50 метров на спине, а также в составе команды в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Кроме того, в его активе бронза и серебро Олимпийских игр в Токио.

