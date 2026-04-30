«Ростех» рассказал о десятках устройств для защиты от БПЛА

«Ростех»: Решение НИИ «Вектор» объединит 30 устройств «анти-БПЛА» в один центр

Российские специалисты разработали систему, которая позволяет объединять десятки решений для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в единый комплекс. Об этом рассказала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (входит в «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр в интервью «Красной звезде».

По ее словам, одним из важнейших элементов систем безопасности типа «анти-БПЛА» являются интеграционные шины. Эти изделия позволяют объединить все устройства разных производителей в единый центр управления.

«"Росэл" предлагает такие разработки от НИИ "Вектор", которые позволяют объединить до 30 устройств и создать единый ситуационный центр», — сказала Котляр.

Она добавила, что сервисная шина и общее программное обеспечение позволяют интегрировать различные системы в единую инфраструктуру. При этом унифицированный интерфейс обеспечивает настройку работы всей системы.

Ранее в апреле «Ростех» сообщил о создании комплекса «Вика», который может подавлять навигацию беспилотников противника.