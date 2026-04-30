Сафонова назвали героем на конгрессе ФИФА

Российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова назвали героем на 76-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает «РИА Новости».

Очередной конгресс федерации проходит в канадском Ванкувере. На нем участникам показали видео с наиболее запоминающимися моментами текущего футбольного сезона. Среди них оказалась серия пенальти в финальном матче Межконтинентального Кубка, в котором ПСЖ переиграл бразильский «Фламенго» (1:1, 4:1 пен.). Сафонов тогда отразил четыре подряд 11-метровых удара, играя с травмой руки. Во время демонстрации видеоряда комментатор воскликнул: «Матвей Сафонов — герой, он подарил "ПСЖ" первый Межконтинентальный кубок».

Ранее 27-летнего россиянина не включили в число кандидатов на звание лучшего вратаря Лиги 1 из-за того, что он не провел необходимого количества матчей в текущем сезоне французского первенства. Для того, чтобы претендовать на награду, нужно сыграть 15 матчей, в то время как у Сафонова к текущему моменту набралось лишь 13 встреч. При этом до конца чемпионата Франции осталось еще четыре тура.

Сафонов в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах за ПСЖ, в которых пропустил 24 мяча. Также он в 11 встречах не пропустил ни одного мяча.