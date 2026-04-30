Два соседа России получат «уничтожителей» С-400 раньше США

TWZ: Финляндия и Норвегия получат ракеты AGM-88G AARGM-ER раньше США

Военно-морские силы (ВМС) США по-прежнему стремятся ввести в строй противорадиолокационную ракету AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile — Extended Range (AARGM-ER) в текущем году, несмотря на то что взяли «стратегическую паузу» в ее закупках в 2027 финансовом году. Об этом пишет TWZ.

По данным издания, ВМС США заказали десятки ракет AGM-88G AARGM-ER, считающихся «уничтожителями» российских систем противовоздушной обороны (ПВО). «Поэтому было очень неожиданно, когда в последнем проекте бюджета на 2027 финансовый год, полностью обнародованном на прошлой неделе, не было запроса на финансирование закупки дополнительных ракет AGM-88G», — пишет портал.

TWZ отмечает, что ВМС по-прежнему привержены планам ввести в эксплуатацию AGM-88G AARGM-ER в текущем году, а закупки данных ракет возобновятся после завершения всех необходимых испытаний и обновления программного обеспечения. «Нашей первоочередной задачей является обеспечение прохождения оружием этих строгих этапов испытаний для достижения начальной оперативной готовности в сентябре 2026 года», — заявили изданию в ВМС.

Там добавили, что в 2027 финансовом году ракетное производство «будет направлено на зарубежные военные продажи для выполнения наших обязательств по пяти подписанным международным контрактам». Издание отмечает, что известными партнерами США по AGM-88G AARGM-ER выступают Австралия, Нидерланды и Италия, а также две страны, с которыми Россия имеет сухопутную границу, — Финляндия и Норвегия.

TWZ подчеркивает, что AGM-88G AARGM-ER представляет собой существенную модернизацию ракеты AGM-88E AARGM, который отличает полностью переработанный корпус, оптимизированный для высокой скорости и дальности, а также новый, более мощный ракетный двигатель и систему управления. ВМС США планируют начать использовать ракеты AGM-88G AARGM-ER с истребителями F/A-18E/F Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, которые уже вооружены AGM-88E AARGM. Также AGM-88G AARGM-ER допускают установку на истребителях пятого поколения F-35A и F-35C.

В ноябре 2021 года издание Defence24 заметило, что Польша может купить у США ракеты AGM-88E AARGM и AGM-88G AARGM-ER, внедрение которых «для F-16 также позволит подготовить базу данных об угрозах, в том числе на основе полетов, проведенных вблизи границ Польши с Калининградской областью и Белоруссией».

В августе того же года ВМС США провели первое боевое испытание сверхзвуковой противорадиолокационной ракеты AGM-88G AARGM-ER.

В мае 2021-го редактор журнала Aviation Week & Space Technology Стив Тримбл заметил, что на базе ракет AGM-88G AARGM-ER и Stand-in Attack Weapon (SiAW) планируется создать ракету Advanced Reactive Strike (AReS), предназначенную для поражения целей на земле и море и запускаемую, в частности, из стандартной установки контейнерного типа.

В марте 2019 года портал Jane's 360 сообщил, что американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AGM-88G AARGM-ER.

Усовершенствованная AGM-88G AARGM-ER позволит проникнуть в зону A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) потенциального противника. Создание AGM-88G AARGM-ER началось в 2015 году. Ракета разработана на основе действующей AGM-88E HARM (High-speed Anti-Radar Missile). По сравнению со второй ракетой дальность первой выросла на 20-50 процентов (до 154-193 километров). Как и предыдущая ракета, новая оснащена самонаводящейся головкой с инерциальной и глобальной (со спутников) навигационными системами, а также инфракрасным датчиком. Ракеты AGM-88E AARGM предназначены для уничтожения радаров систем ПВО, в частности, комплексов «Панцирь-С1», С-300 и С-400.